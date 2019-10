Brady no presionará su salida del retiro

A pesar de las bajas que arrastraesta temporada al ataque,, mariscal campo de los Pats, aseguró que no contemplaría 'tentar' apara salir del retiro y reforzar a la ofensiva.Durante la entrevista semanal que realiza con radio, el quarterback explicó que no presionaría a su compañero para volver al emparrillado."Amo a ese chico. Estoy muy feliz que esté disfrutando su tiempo, su vida. Parece que realmente está haciendo muchas cosas geniales. Él sabe lo que siento por él. Quiero lo mejor para él. Es la única persona que puede tomar esas decisiones. No presiono por esas cosas."Tengo una gran relación con él. Ya le ha dado mucho a nuestro equipo durante un largo periodo de tiempo y creo que la gente debería estar muy agradecido por lo que ha aportado al equipo y lo que le ha dado a la región. Creo que es un chico muy especial. Está en una etapa diferente de su vida", explicó.