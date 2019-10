Brian Fernández recae en adicciones

Ciudad de México.- El delantero del Portland Timbers, Brian Fernández, ingresó de forma voluntaria al Programa de Abuso de Sustancias y Salud Conductual (SABH) de la Major League Soccer.



Fernández, quien no jugó ayer ante el San José Earthquakes por una suspensión, no podrá participar en los juegos de postemporada hasta que haya pasado todas las pruebas de los médicos.



“Nuestra prioridad número uno es el bienestar físico y emocional de Brian. Nuestros pensamientos están con él”, informó el Portland a través de un

comunicado.



No es la primera vez que el ariete argentino ingresa a un programa de este tipo.

Surgido en Defensa y Justicia durante en el 2012, Fernández pasó a Racing en 2015, y en ese año dio positivo en dos controles antidoping y fue suspendido un año, y luego se le amplió seis meses más el castigo por un fallo del TAS.