Brilla Ter Stegen en empate del Barsa ante el Dortmund

Ciudad de México.- En su arranque en la Champions League, el Barcelona igualó sin goles en su visita al Borussia Dortmund gracias a una gran actuación de Marc-André Ter Stegen.



El arquero alemán se lució al minuto 57 cuando le adivinó el disparo a un penal cobrado por Marco Reus, quien todavía se lanzó por el rebote pero el portero se vio más rápido y para quedarse con la pelota.



De nueva cuenta al 77', Ter Stegen apareció para detener a quemarropa dos disparos a Reus.



Los culés no contaron con Lionel Messi de arranque pero sí con el joven Ansu Fati, aunque en esta ocasión no lució como en otros juegos.



La "Pulga" ingresó al 59' para tener sus primeros minutos de la temporada, había sido baja por lesión, pero no pudo cambiar el empate definitivo.