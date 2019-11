¡Brindan apoyo incondicional a Josué Martínez!

Saltillo, Coah.- Caras largas por el resultado, pero con el orgullo por delante al ver a Josué en un escenario pletórico; la familia Martínez Huerta envió su apoyo incondicional hasta Brasil, y a pesar de la derrota, el ver a uno de los suyos en una final de Copa del Mundo, será algo que quedará para la historia.



Desde el silbatazo inicial se sintió el nerviosismo en el seno familiar de los Martínez Huerta, caras pintadas tricolores, todos con el 8 en los dorsales, alentando de principio a fin como si estuvieran en el propio Bezerrao, el anhelo de título estaba presente en cada uno de ellos.



La abuelita rezaba al cielo y enviaba plegarias en busca del milagro, la pequeña no entendía lo que se vivía pero aplaudía en son de felicidad. Los padres sufriendo cada embate carioca y cada ataque verde, un mar de sentimientos enraizados en un solo lugar y con un solo objetivo, alentar a Josué.



El mayor de los hermanos, Jaziel, llegó desempacado de Houston tras derrotar al América en un amistoso con los Rayados, no importó el esfuerzo previo, lo único que estaba en su mente era apoyar al que hoy es su nuevo ídolo, su referente, su crack.



Vino el estallar de júbilo con el tanto azteca, los gritos generaron un estruendo que llegó hasta Brasil. México estaba cerca de su tercera corona mundial Sub-17, con un saltillense en la cancha que cobraría revancha de lo sucedido en 2013.



No obstante, el VAR desnudó un penal polémico que aumentó la ansiedad de los Martínez Huerta, y fue Lázaro quien silenció el hogar, el que provocó lágrimas en los rostros de padre y madre; el sueño de ser campeón mundial se apagó, y pese al gran encuentro del 8 en el medio campo, fue insuficiente para evitar la derrota.



Pero el resultado fue lo de menos, para ellos Josué Martínez Huerta es un campeón del mundo, el que se ganó los corazones de la nación como el mediocampista de hierro que jugó todos los partidos de Brasil 2019; para su familia es un ganador, un ejemplo a seguir, un orgullo nacional con un futuro venidero que está respaldado por los suyos y por los valores que le inculcaron.