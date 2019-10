Brittany McPhee, la modelo de Vogue es la MVP de la liga española

, alero norteamericana de 23 años y 1,83 metros, se ha convertido en una de las grandes sensaciones en el inicio de la. La jugadora nacida enlogró este fin de semana su segundo MVP de la temporada cuando solo se han celebrado cuatro jornadas.McPhee, jugadora del Quesos, se fue hasta los 23 puntos y 9 rebotes ante el Araski, para un total de 28 de valoración. En las estadísticas acumuladas, McPhee es la cuarta máxima anotadora de la liga y la máxima reboteadora, con 10,5 capturas de media.La vida de McPhee ha estado marcada pior el baloncesto desde la cuna. Según cuenta kiaenzona.com, su madre, Alice, jugó a nivel universitario en Eastern Washington y profesionalmente en Australia. Su padre, Bryce, compartió equipo con el legendario John Stockton, miembro del ‘dream team’ de Estados Unidos en Barcelona 92, en la universidad de Gonzaga. Y su tío Jim, hermano de su padre, es el segundo máximo anotador de la historia de esa misma universidad.Dedicarse de forma profesional a este deporte ha sido siempre el objetivo de McPhee, y para ello no ha dudado en renunciar a una brillante e incipiente carrera como modelo.A McPhee la captó un agente de representación en un centro comercial cuando solo era una adolescente. Comenzó a hacer multitud de reportajes fotográficos y llegó a aparecer en la portada de la versión para adolescentes de la revista Vogue.Tras un concurso en Shanghai, donde quedó tercera, se dio cuenta de que ese no era el camino que quería seguir. Su felicidad estaba en las canchas. «Había chicas llorando y enfadadas durante aquella competición y ella parecía querer darles su lugar. La agencia quería llevarla a Milán o París, pero ella dijo no», recordaba su padre en Estados Unidos Today.Cumplió su ciclo universitario en la Universidad de Stanford, pero no resultó elegida en el draft para jugar en la WNBA. Se marchó a Australia, y tras un breve periodo de tiempo ha aterrizado en España, donde va camino de ser una estrella.