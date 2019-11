Brozo y ‘El Mañanero’ salen del aire

tiene sus días contados en, durante la emisión de, que cortó relación con la estación de radio y que el próximo viernes 29 de noviembre será la última vez que su programa saldrá por el 105.3 FM."Aprovecho para comunicarles que nosotros aquí enEstamos en semana de despedida, el próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos por sorpresa",Para evitar cualquiercon la estación de radio. "No hay conflicto. Tanto Aire Libre como El Mañanero hemos decidido terminar el programa el próximo lunes, donde estaremos cumpliendo un año y donde esta semana, el 28,de haber aparecido. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa".En cuanto a las razones de por qué terminará la relación con Aire Libre, Trujillo señaló que "las cosas como se ven venir no anuncian que habrá una mejoría o mejores condiciones. Aire Libre ha hecho un gran esfuerzo porque El Mañanero esté en esta frecuencia y El Mañanero ha hecho lo propio para conservar esta pareja de trabajo a lo largo de un año"."No queríamos salir con esto el. Es como es, es una decisión que toma Aire Libre, El Mañanero y yo", finalizó Brozo.