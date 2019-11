BTS se retira indefinidamente de la música

Ciudad de México.- El gobierno de Corea del Sur anunció que BTS, una de las agrupaciones de k-pop más reconocidas a nivel mundial, deberá cumplir con las leyes de su país y realizar, al igual que todos los hombres de su edad, el servicio militar.



Cabe mencionar que los siete integrantes tenían la esperanza de ser exentos de dicha práctica debido a su éxito mundial, justo como le ha pasado a otras figuras destacada del deporte.



Lamentablemente para ellos, no podrá ser así y, según lo dijo el ministro de Cultura, Park Yang-Woo, no se trata de falta de intenciones sino de una regulación.



"En el caso de BTS, personalmente desearía poder permitir excepciones pero la administración militar y el Ministerio Nacional de Defensa (a cargo del reclutamiento) se han decantado por reducir el porcentaje de excepciones", dijo.



Seok Jin será el primero en enlistarse en el Servicio Militar en 2020, ya que de no hacerlo alcanzaría la edad máxima permitida para cumplir con los dos años de servicio militar.