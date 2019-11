Busca Anthony Joshua volver a levantar título

“Andy Ruiz es bueno, pero no creo que pueda vencerme dos veces”.

El británicolo tiene claro: no estará satisfecho hasta que recupere sus títulos que le quitó el mexicoestadunidense Andy Ruiz, a quien alabó pero no cree que pueda derrotarlo dos veces.“Es difícil que la gente entienda, porque de donde yo vengo, que no tienes nada, es difícil y tienes muchas bocas que alimentar. Cuando tienes ya un ingreso importante, es una bendición, pero el dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero, y como hombre, no estaré satisfecho a menos que recupere los títulos. Eso significa más para mí”, dijo Joshua.“The Destroyer” hizo historia el pasado 1 de junio al noquear a Joshua en el séptimo round y arrebatarle los cetros Pesados de la FIB, AMB y OMB, siendo el primer mexicano (que comparte la nacionalidad de Estados Unidos) campeón en dicha categoría.Joshua aceptó que para el anterior combate contra Ruiz no le invirtió tanto a su preparación.