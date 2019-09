Busca Matamoros hermanarse con Eagle Pass

Eagle Pass, Tx.- Alcalde de Matamoros, Coahuila, Horacio Piña Ávila visitó al Mayor de Eagle Pass, Ramsey English Cantú para intercambiar y promover el desarrollo cultural, educativo e industrial y de trabajo con lo que buscan hermanarse.



Parte de lo que Matamoros ofrece tiene que ver con lo turístico, además de que es el principal productor de melón a nivel nacional, tiene lugares emblemáticos, correos turísticos, escenario de hallazgos de restos fósiles.



El presidente coahuilense destacó que uno de los temas que abordarian con el mayor, es el corredor desde el área lagunera hasta la frontera con lo cual lograrán que los viajeros que desean llegar a Estados Unidos ya no utilicen las carreteras que dirigen a Tamaulipas o Nuevo León.



Junto con Piña Ávila llegó el ex alcalde de Torreón, Carlos Román Cepeda quien forma parte del ports to plain el que resaltó que la seguridad a lo largo de la carretera 57 es notable.