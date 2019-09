Busca Mitre amparo para salir de Saltillo

Saltillo, Coah.- Sergio Mitre López, pitcher de los Saraperos de Saltillo, vinculado a proceso por violencia familiar, tramitó un amparo ante el Juzgado Segundo Penal de distrito, del Poder Judicial de la Federación, con la intención de que le permitan viajar fuera de Saltillo, por compromisos laborales.



El jueves 19, el jugador y sus abogados acudieron ante la juez de control, solicitando la suspensión provisional del proceso, pidiendo levantar las medidas cautelares, entre ellas el uso del brazalete y la restricción para viajar fuera de Saltillo por cuestiones laborales, lo cual le fue negado.



Ante dicha negativa, el viernes 20, sus abogados iniciaron un juicio de amparo ante la justicia federal, el cual se abrió con el expediente 1207/2019, solicitando ampararse en contra de las medidas cautelares dictadas por la juez de control en materia penal de Coahuila.



Este lunes 23 fue publicada la solicitud del amparo, con la intención de que la justicia federal declare sin efecto la medida cautelar que lo obliga a no poder viajar fuera del estado, al considerarlo excesivo, dado que porta brazalete electrónico y por tanto es localizable.



Alegaron la necesidad que el jugador tiene que viajar por motivos de trabajo, señalando que se le está negando el derecho laboral, cuando ni siquiera ha sido juzgado por el delito del que se le acusa.



Este lunes recibió la primera notificación del Juzgado Segundo, que al encontrar errores en la presentación del amparo, le señala que “Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada”.