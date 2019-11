Busca Morena sancionar el maltrato animal en el país

México.- La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados promovió un Punto de Acuerdo para exhortar a las procuradurías y fiscalías estatales a que promuevan acciones para sancionar el abuso y maltrato de animales, a través de la armonización de sus leyes y códigos penales en la materia.



La propuesta presentada por Emmanuel Reyes Carmona busca generar acciones concretas de parte de las fiscalías para perseguir, castigar y eliminar el maltrato de animales, en específico la compra, venta y teñido de aves.



El exhorto indica que en el caso de la Ciudad de México los procedimientos se ajustarán a lo estipulado en la Ley de Protección a los Animales, en el resto de los estados el objetivo es que haya reformas legales que sancionen penalmente a quienes torturen a los animales.



Reyes Carmona señaló que tanto la Constitución de la Ciudad de México como la ley secundaria en la materia ya regula y sanciona dicha amenaza contra los animales e incluye protegerlos por medio del buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitar actos de crueldad.



Dicha ley prohíbe la modificación de las características físicas de los animales, la cual muchas veces no se respeta, pues no sólo en la capital mexicana sino en el resto del país hay compra y venta de pollos pintados de colores en los mercados callejeros, se ofrecen como juguetes y/o mascotas de los niños, sin considerar la integridad de las aves.



El diputado refirió que las pinturas que usan para cubrirlos podrían ser tóxicas, además de que dichos animales, comprados para diversión de los infantes, no viven más de dos meses debido al maltrato que padecen.



Reyes Carmona señaló que los derechos de los animales deben garantizarse en la ley, tal como se hace con los derechos de las personas, pues todos por igual tienen que ser respaldados por las instituciones.