Buscan Dinos de Saltillo animadoras

Saltillo, Coah.- Los Dinos de Saltillo realizaron este sábado el try out para buscar a las jóvenes que formarán parte del equipo de animación para la temporada 2020 de la LFA.



Fue en el Energym en donde se efectuó el try out, estando a cargo de Carlos Montoya las coreografías y de ahí ver la manera en que se desempeñan las chicas, en cuanto a carisma, ritmo y movimiento.



Durante más de una hora se montaron dos o tres coreografías, de ahí se visualizó por grupos a las 13 damas presentes, en donde dos faltaron a este compromiso, pues se registraron previamente con la gerente del equipo, Yadira Leyva.



Tras esto se seleccionará a 10 chicas, quienes estarán ya como parte de la porra de la Ola Morada y a partir de ese momento iniciar con las prácticas; se contará también con una suplemente, dándose a conocer más adelante los nombres de las muchachas.