Buscan en Gobernación enmendar ‘pifia’ en BC

Ciudad de México.- Primero dijo que es inconstitucional, luego que iba a “pervivir” y ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la llamada Ley Bonilla de Baja California está en entredicho.



En un comunicado, a tres días de que expresó su convicción de que Jaime Bonilla cumplirá un mandato de Gobierno de cinco años, la funcionaria afirmó que está en “entredicho” la constitucionalidad de la ampliación del periodo de Gobierno aprobada por el Congreso local.



“En el caso de la extensión del periodo de Gobierno en Baja California siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales”, señaló.



Tras subrayar que seguirá siendo respetuosa de las jurisdicciones del Estado, Sánchez Cordero indicó que uno de los “análisis actuales de la situación” indica que es posible que “perviva” la norma aprobada por el Congreso estatal.



La funcionaria lamentó lo que calificó como malas interpretaciones sobre sus dichos, y justificó que el video se grabó y transmitió por la red social sin su conocimiento ni autorización.