Buscan padres apoyo del Congreso estatal por abuso a sus hijos

Los padres de los menores que denunciaron el caso de abuso sexual en el jardín de niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, acudieron este martes al Congreso del Estado para solicitar la intervención de los legisladores y acelerar las investigaciones que realizan la Pronnif y la Fiscalía General del Estado.“Venimos a pedir una cita o una ayuda para mis hijos más que todo… Ya va muy avanzado el asunto, nos dicen (las autoridades) que de un momento a otro se va a esclarecer todo esto”, señaló.Explicó que otro de los problemas a los que se han enfrentado es por la atención que recibieron en el Hospital del Niño, donde los han hecho dar varias vueltas para proporcionarles los medicamentos preventivos.“Nos dieron el pase para el viernes, fuimos, se nos atendió de una manera que no se la deseo a nadie, nos dijeron que fuéramos el día lunes o que habláramos para ver si tenían los retrovirales, los activos para que a los niños se les hiciera la prueba de VIH o por alguna enfermedad venérea”, relató el padre de familia.Añadió que por el momento sus hijos están recibiendo clases de manera particular, pues en el nuevo kínder que les asignaron ya hay predisposición por parte de la directora, además de que continúan acudiendo a diversas instancias ante la falta de apoyo que han recibido de la Secretaría de Educación.“Vemos que el secretario de Educación Pública no está ni enterado de la situación, no sabemos si no tengan empeño en su trabajo, si no tiene gente que lo asesore… Le doy gracias a los padres de familia que nos están apoyando incondicionalmente sin nosotros decirles nada porque ellos están viendo y se ponen en nuestro lugar” puntualizó.Asimismo, usuarios del Hospital del Niño reportaron la falta de reactivos de laboratorio para que niños puedan acceder a pruebas de ELISA, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como tampoco se cuenta con antirretrovirales para proporcionar a los pequeños, ni siquiera cuando tienen una orden para recibirlos por especificaciones médicas.A pesar de las declaraciones y del boletín que emitió la Secretaría de Educación donde se aseguraba que la directora Diana Pacheco no continuaría al frente del kínder Guadalupe Borja, ayer se citó a los padres de familia a una junta, donde estuvieron presentes Claudia Herlinda Castillo, directora de Preescolar, y Dustin Amaya, representante del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación, quienes informaron que sucederá todo lo contrario.“Ya el secretario nos dio instrucciones de qué es lo que venimos a hacer y seguimos trabajando con ellos. (...) Nosotros veníamos con otro tema a los padres de familia, ya sea que nos estén apoyando o no, no en el tema, sino en traer a sus hijos, porque tienen que seguir los demás”, informó Dustin Amaya, representante del Departamento Jurídico.Según padres que participaron en la junta, se les informó que personal de la Secretaría de Educación vigilará lo que ocurra en las instalaciones, además, se les explicó a quienes solicitaron la baja de sus hijos, que por el momento el sistema no puede realizar este proceso, pero revisarán los casos.Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) indicó este martes que abrió un procedimiento de oficio ante los casos de abuso denunciados en el kínder Guadalupe Borja, aunque señaló que hasta el momento ninguna víctima pidió su intervención.Martha Alicia Flores Prida, directora del Centro de Evaluación Psicosocial del Estado, reiteró que las autoridades diseñaron un top ten o decálogo para prevenir acciones como la hipersexualización de la infancia que pueden ser consideradas como abusos a la integridad de los menores.Por su parte, Yollotzin Bocanegra Fernández, especialista en sicología criminal, manifestó que para prevenir que los niños sean agredidos sexualmente en las escuelas, el personal docente debería someterse a estudios de “protocolo invertido”, que contribuye a detectar a potenciales agresores.“Es una prueba neuroescritural, con la que a través de la escritura, se pueden detectar rasgos de agresividad, tiene también rasgos que denotan las conductas de poder-sumisión, que son un indicador principal en las cuestiones de delitos sexuales”, concluyó. (Con información de Diana Rodríguez, Ana Luisa Casas, Ernesto Acosta y Rosalío González)La directora del Centro de Evaluación Psicosocial del Estado explicó el Protocolo para la Prevención de Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes y reiteró que la educación sexual familiar es la base para combatir el abuso sexual de los menores.1. Enseñar a los niños, niñas y adolescentes cuáles son sus partes íntimas con sus nombres reales.2. Enseñarlos a denunciar si alguien, sea familiar, amigo o alguna otra persona que represente autoridad ante el niño, está haciendo algo indebido como tocamientos u obligarlos a ver imágenes sexualizadas, entreotras formas de abuso sexual.3. Hacerles saber lo valiosos e importantes que son, pues solo fortaleciendo su autoestima, sabrán que nadie puede decirles “nadie te va a creer”. Que sepan que van a ser escuchados y no castigados.4. Hacer consciencia de los pactos de silencio o secretos entre los adultos y niños.5. Enseñarlos a decir “No” ante cualquier situación que los incomode, desde vestirse de tal o cual forma hasta elegir con quiénes convivir o quedarse a solas.6. Inculcar a sus hijos no aceptar regalos a cambio de peticiones o condiciones.7. Vigilar los sitios web y canales de televisión que visitan, así como las revistas a su alcance.8. No perder de vista a sus hijos en sitios públicos, fiestas, plazas comerciales o paseos.9. Explicar a los niños que respetar a los mayores no significa hacer ciegamente todo lo que les pidan.10. Enseñar a los niños, niñas y adolescentes a expresar sus sentimientos.