Buscará Miguel Mery una Ciudad Judicial y cercanía con la Justicia

A mayo de 2019 existe un rezago de 102 mil juicios en trámite y 5 mil sentencias, ¿cómo abatirlo?

¿Habrá contratación de más jueces?

¿Cómo evitar el club de Tobi y que impere la paridad de género?

Coahuila es cuarto lugar en impunidad después de Estado de México, Tamaulipas y Baja California, es mayúsculo el reto en materia penal. ¿Qué se tiene contemplado?

Previo a la primera transmisión en vivo de una sesión del Tribunal Superior de Justicia , el recién nombrado presidente Miguel Mery Ayup , conversó en Tele Saltillo sobre una futura ciudad judicial, transparencia y cercanía con los ciudadanos y justicia en línea, además de trabar esa puerta giratoria por donde ingresan los delincuentes turnados por el ministerio público y salen liberados por los jueces., el magistrado presidente del Tribunal expuso los principales puntos de entrada hacia lo que será la impartición y administración de justicia durante mínimo, los próximos 14 meses.“Con una planeación estratégica de largo plazo, que en lugar de 2.7 jueces que sean 4 por cien mil, un juez familiar no puede con 2,500 asuntos al año, León Guanajuato tiene 700 asuntos por juez y 14 jueces, y quizás Saltillo aún es más grande que León”.“Una audiencia que define la convivencia con los hijos no puede tardar cuatro meses. El gran reto es cruzar la necesidad contra el crecimiento de la población y el presupuesto para hacer una ciudad judicial, estar en el mismo lugar jueces civiles, mercantiles, penales, hacer un crecimiento aparejado entre presupuesto y la necesidad de juzgados; voy a redefinir la carga de trabajo e intervenir el núcleo del poder judicial, intervendremos para ver la realidad y quitar este rezago”.“Tendremos que certificar, poner exámenes, que en la dinámica de los juzgados, el Secretario le responda al Juez y no un abogado, que el juez solo llegue a impartir justicia y no a administrar el juzgado. Analizar de fondo la realidad del actor y el demandado, esa es la modernidad e incorporar herramientas para desde el celular poder ver notificaciones de demandas, cédulas, firma electrónica, el reto es mayúsculo."“Lo hacemos para dictar sentencias con perspectiva de género, tenemos que ir educando a los “Tobis” la igualdad, la equidad, paridad tiene que reflejarse en el pleno, ahorita solo está la magistrada Carmen Galván y creo que podemos incorporar más a nivel magistrados”.“A partir de este miércoles se transmite la sesión del pleno en vivo, es abrir a la transparencia lo que nosotros debatimos, se proyectaba en junio del próximo año pero logramos hacerlo hoy y cambiar el lenguaje, no revelar la identidad de las personas, hablar de la víctima uno, dos, el sentenciado, no quedarnos atrapados entre la transparencia y los datos personales , hablar del que todo lo que resolvamos se quede en las plataformas y que sea objeto de investigación y análisis de las sentencias que emite el Poder Judicial”.“Se trata de poner al ciudadano en el centro de nuestra atención, antes el Magistrado era inalcanzable, abramos a la transparencia y al servicio el poder judicial, porque el asunto de una persona es importante y tenemos que darle esa relevancia; trabajamos para el ciudadano y hay que entrar en una dinámica abierta y de respeto”.“Impartimos un servicio, que es relevante para la vida de un ciudadano en sus bienes, en su libertad, en su familia, en lo mercantil porque alguien no le pagó y eso es importante en la vida de cada persona”.“Coordinarme con las instituciones relacionada con el tema de la gobernabilidad, ayer tuvimos una reunión el fiscal Gerardo Márquez y yo; no es lo mismo leer el código penal siendo ministerio público que juez, o la víctima; es el mismo código pero tenemos que establecer criterios para la gobernabilidad; detener el tema de las detenciones ilegales para que no haya esta puerta giratoria en donde los mete el Ministerio Público y los saca el juez, hay que estar alertas y coordinados”“Con el poder ejecutivo tendremos una relación de respeto autonomía y coordinación y con el poder legislativo llevar reformas para asentar los criterios mediante iniciativas, tomar acuerdos y que estos lleguen a ser iniciativas”.