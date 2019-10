Buscarán jubilados frente común contra el IMSS

Sabinas, Coah.- Las organizaciones de Jubilados y Pensionados anclados en la Región Carbonífera, buscan integrar un movimiento para hacer un frente común contra el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, tras el incumplimiento con sus derechohabientes en cuanto a servicio, personal, medicamento y demás situaciones.



Alejandro Díaz Hernández, dirigente de la organización de pensionados en Agujita, señaló que se espera que más de dos mil jubilados del Seguro Social se integren en este frente, al considerar que no obtienen respuesta a sus peticiones.



“Ahora ya no vamos a pedir, vamos a exigir la atención que merecemos en la Carbonífera, ya nos cansamos de girar oficios a nivel estatal y nacional, y en ninguna tenemos respuesta”, señaló el dirigente de los jubilados.



Señaló que con los cambios de Gobierno Federal, no hay quien atienda en Coahuila, señalando que desde el 2014 tienen problemas por falta de servicios y personal en la unidad médica del IMSS en Agujita, ya que desde hace años cuentan con la misma infraestructura y su personal hace realmente milagros para poder atender a los derechohabientes, que van en aumento.



“Se hará llegar un oficio a Javier Guerrero, secretario general del IMSS en el país, una vez que siete delegaciones de jubilados y pensionados integren este frente común solicitando mayor presupuesto y mejoras en las instalaciones en esta zona”, finalizó Díaz Hernández.