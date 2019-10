Guadiana admite error, se ausentó de votación

“Yo estuve hasta... (el tema) el fondo minero llegó ya tarde, pero realmente dije, ya no voy a estar en lo del fondo minero, porque hice un cabildeó y sabía que no lo iban a aprobar”.

“Hay técnica que utilizan para extraer el agua sin usar agua, pero hay otras donde se usa menos agua. La otra es que se pueden utilizar aguas residuales, las tratas, la utilizas, la reciclas, le inyectas más agua de esa, de esa manera afectan lo menos posible el ambiente”, explicó.

“Háganme la buena, porque así como a ti, a mi me gusta mucho la fiesta de los toros. Con gran felicidad me iría. Pero no”, contestó Armando Guadiana Tijerina.

Cabildeó Guadiana eliminar cobro de derecho de agua agrícola

“Total, que afortunadamente, ya dijo el Secretario, eso nosotros no lo pusimos, fue un diputado de Sonora el de la iniciativa. Eso no estaba en las necesidades que marca el poder ejecutivo, pues quítenlo, es lo que se tenía que hacer. No le hagan caso a un aficionado con ansias de novillero, que se lanzó al ruedo, como este señor”, expreso Guadiana Tijerina.

El senador Armando Guadiana Tijerina admitió que fue un error el no estar presente el día en que se discutió y aprobó disminuir 400 millones al Fondo Minero, lo cual perjudicará seriamente a Coahuila. Durante entrevista conen el noticiero de, el Senador coahuilense admitió que creía firmemente que no iban a aprobar en Fondo Minero.Dice que tenía ganas de hablar, en contra de la propuesta, pero decidió no hacerlo. Además, sabía que la discusión se alargaría varias horas y él tenía una reunión a las 9 de la mañana al siguiente día en Saltillo.“No, no hubiéramos ganado”, contestó Guadiana.“Pues sí, a lo mejor sí”, respondió el Senador.Sobre el tema minero, tambiénpara extraer hidrocarburos del subsuelo, aunque alguna vez él mismo y el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron en contra.Dijo que se puede elaborar una iniciativa de ley, con su ley reglamentaria de cómo operar el fracking, sin dañar tanto el medio ambiente. Porque insistió, es irónico que México se oponga a ese método cuando importa 5 mil millones de dólares al año en gas de Estados Unidos, donde para producirlo, utilizan el fracking.Señaló que aunque el Presidente se oponga, de todos modos elaborará y presentará en diciembre la iniciativa, y tratará de convencer, con la ayuda de expertos, de que se aplique el fracking, bien reglamentado.También en el tema minero,que siguen haciendo tanto él, como el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para que la Comisión Federal de Electricidad renueve contratos para comprar carbón a los productores de Coahuila, lo cual es urgente.Se le preguntó si era cierto que había una propuesta para enviarlo como embajador de México en España, como se ha especulado en diferentes medios de comunicación.Aunque no pertenecía a la Comisión de Hacienda,a los sectores agrícola y pecuario, ahí defendió y cabildeó para que se rechazara antes de subir a discusión y votación en el Pleno.contó que decidió acudir a la primera junta de la Comisión el martes 9 de octubre, cuando se discutió el tema del agua, a pesar de no tener derecho a voto, pero si a voz.Por eso, dándoles un ejemplo, que un agricultor que siembra maíz en regiones como en la Laguna, de cada hectárea tendría que pagar del orden de 10 mil pesos cada trimestre, lo cual se acentuaría con la disminución de presupuesto al campo.Dijo que ya de esa Comisión salió la iniciativa sin ese cobro, a pesar de eso, durante su discusión en el pleno del Senado el jueves, se apuntaron más de veinte senadores y senadoras para pedir la voz, ante lo cual, Guadiana pidió ser borrado de la lista, porque no tenía caso, pues ya sabía cómo iba la iniciativa.“Ya lo que se había luchado y ganado, yo sabía que estaba los grupos parlamentarios de acuerdo. Yo hablé con Monreal, hablé con Poncho Romo, Poncho Romo le habló a Monreal, total se logró ese tema, y que bueno”, manifestó el Senador.