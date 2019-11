Cada día, 24 mujeres piden auxilio al 911 en Coahuila

Saltillo, Coah.-“Auxilio, mi novio me golpeó, me tiene encerrada, calle 24, colonia Zaragoza”. Un aproximado de entre 23 y 24 frases como esta escuchan cada día en llamadas recibidas el Sistema de Emergencia 911 de Coahuila.



Según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila acumuló más de 6 mil llamadas de auxilio por violencia contra la mujer hasta septiembre pasado.



La cifra posicionó a Coahuila en el quinto lugar en la tabla de incidencia, sin embargo, en tasas, Coahuila tiene la segunda con mayor incidencia, pues se indica que al menos 404 mujeres por cada 100 mil llaman a emergencias por motivos violentos, lo que quiere decir que las probabilidades de que una mujer haga una llamada por actos violentos en su contra es mayor que la de otras entidades, solamente por debajo de Hidalgo.



El mismo reporte indica que durante los primeros nueve meses del año, en Coahuila se registran mil 637 casos de mujeres que han sido víctimas de lesiones dolosas, 3 de secuestro, 78 de abuso sexual y 47 de violación.



Es lamentable que existan prácticas violentas sistematizadas en contra de las mujeres, consideró Xavier Vázquez Sotelo, director general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quien admitió que un parte importante para la repetición de estas agresiones es la baja procuración de justicia, es decir, que son pocos los agresores castigados lo que permite que otros lo hagan sin miedo a ser detenidos.



Aumenta feminicidio en el estado

Quedan menos de dos meses para que termine el año, y en Coahuila se han registrado 77% más feminicidios que en 2018. De los 49 feminicidios registrados entre 2017 y lo que va de 2019, se ha detenido a 31 personas y solo se ha sentenciado a 8 feminicidas. Ante este panorama, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, consideró que para que los homicidios dolosos contra mujeres sean clasificados como feminicidios, las condiciones del delito “deben darse”, y no comprobarse.



CEAV

Solo 14 de los 26 feminicidios que se han cometido en Coahuila durante este año son atendidos en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, esto ante la nula comunicación entre las autoridades ministeriales que omiten la posibilidad de ofrecer el acompañamiento sicosocial y jurídico de la Comisión, aseguró Xavier Vázquez, director general de la CEAV.