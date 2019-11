Cada vez más hombres se depilan sus ‘partes privadas’

Los hombres de Nueva York recurren cada vez más a la depilación láser para rescatarse de situaciones peludas.Pero no estamos hablando de vello en el pecho: lo están usando en sus regiones inferiores.dijo que ha visto un aumento constante en el número de clientes masculinos desde que abrió su clínica en 2002, particularmente hombres entre las edades de 24 y 45 años.Ahora, los hombres representan el 40 por ciento de su base de clientes, y muchos de ellos están interesados ​​en el manscaping.o "mankini", y el área de tratamiento incluye la base del pene, el tallo, los testículos y el área perianal, es decir, la grieta del trasero.Según Karavolas, hay una infinidad de razones por las cuales los hombres eligen exponer sus áreas más sensibles a pulsos intensos de luz. Una importante, explicó, era funcional."La razón por la que hacemosallí, así que cuando van al baño, muchas cosas se atascan allí", dijo Karavolas al Post."Cuando no tienen vello, no tienen ese problema".Karavolas agregó quelo que puede provocar dolorosos pelos encarnados o cortes.Pero para otros, como Salvatore Saccoccio, un famoso chef personal de 34 años del Lower East Side, la razón puede ser estética.