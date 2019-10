Cae menor por matar a su novio con un cuchillo durante borrachera

Ciudad de México.- Una joven de 17 años fue detenida tras, presuntamente, asesinar a puñaladas a su novio, de 25 años, la noche de este domingo en un fraccionamiento de la zona conocida como Ciudad Caucel, ubicada al poniente de esta capital.



El hecho fue confirmado a Notimex por la Fiscalía General del Estado, quien de paso aclaró que la joven será trasladada al Centro Especializado en Medidas para Adolescentes para que enfrente los cargos que se le imputan, ya que es menor de edad.



Según los datos preliminares de las indagatorias, la supuesta agresora identificada como M.N.C.K. y F. J. V. C. se encontraban bebiendo en un predio ubicado en la calle 37 C por 104 y 106 de Sol Caucel II cuando comenzaron una discusión.



De las palabras pasaron a los golpes, por lo que la joven habría tomado un cuchillo de la mesa y atacó a F. J. V. C, quien murió por una lesión en el abdomen.



Vecinos del lugar señalaron a las autoridades que, al escuchar el escándalo, llamaron al número de emergencias 911 y al llegar los elementos policiacos encontraron al joven tendido en el piso de la vivienda en medio de gran un charco de sangre.



Al lugar llegaron los paramédicos a bordo de una ambulancia, y trasladaron al lesionado al Hospital O’Horán en donde finalmente falleció debido al ataque.



Según esas primeras versiones, la adolescente no opuso resistencia al arresto tras conocer que su novio había muerto tras el pleito.



Aunque las primeras versiones apuntan a un homicidio, fuentes de la Fiscalía indicaron que analizarán todas las líneas de investigación posibles sobre el caso, para descartar cualquier otro motivo que hubiera derivado en el hecho de sangre.