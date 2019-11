Cae pareja por homicidio de Lorena, alumna de La Salle

Pachuca.- Una pareja radicada en el municipio de Tizayuca fue detenida como presunta responsable de dar muerte a una joven egresada de la Universidad Lasalle Pachuca, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 29 de octubre, mutilado y envuelto en una cobija.



De acuerdo con fuentes judiciales, la última vez que se vio con vida a la víctima fue la madrugada del domingo 27 de octubre, al salir del bar Prime, en Pachuca, alrededor de las 3:00 horas, en compañía de una mujer.



Fueron 48 horas después, que el cadáver de la joven Lorena Berenice, de 21 años, fue hallado en un paraje de la comunidad Huitzila, del municipio de Tizayuca.



Tras las indagatorias, se logró establecer que la joven accedió a acompañar a la mujer identificada por sus iniciales como D.A.F., y a la pareja de esta, K.S.G., al domicilio de estos, en Tizayuca para lo cual se trasladaron en el automotor del padre del varón.



De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía hidalguense, la egresada del campus Pachuca de la Universidad Lasalle habría sido sujeta de abusos por parte de la pareja, quienes la privaron de la vida y finalmente abandonaron su cuerpo en Huitzila.



Por el crimen, estudiantes de la Universidad Lasalle protagonizaron una protesta el 4 de octubre, denominada como la Marcha del Dolor para exigir justicia por el crimen de su ex compañera, Lorena Berenice.



Este domingo se llevó a cabo la audiencia inicial del caso en contra de los imputados, no obstante la defensa legal de estos solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar la vinculación a proceso o no de sus representados, por lo que el desahogo del caso se reanudará el próximo viernes, a las 8:00 horas, según citó el juez Jesús Anim Ope Islas.



