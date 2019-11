Cae sospechoso de ataque contra familia LeBarón

"La Línea, ante esta amenaza, la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua, decide poner o mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar, como resultado de ese enfrentamiento que se está dando en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se asume que está célula que la envían para detener la incursión de alguna célula de Los Salazar hacia Chihuahua, es a la que se le está atribuyendo la materialización de las agresiones a la familia LeBarón y Langford", explicó el mando del Ejército en la conferencia mañanera.

"En forma paralela a la atención emergente para la localización y atención médica a las víctimas, se inició de manera coordinada la investigación de los hechos y mediante grupos desplegados estratégicamente en las zonas aledañas prioritarias es que en Agua Prieta, Sonora se logró el rescate de dos víctimas privadas de la libertad que se encontraban amordazadas y atadas en un vehículo Pickup blanco y la detención de una persona en posesión de dos armas largas calibre .223, un arma larga calibre .308, diez cargadores calibre .223, un cargador abastecido .308 y un rifle largo Barret calibre 50”, dicta el boletín de la Fiscalía de Justicia.

"Se analiza la posibilidad de que esta persona detenida (Leonardo) haya tenido participación en estos lamentables hechos (masacre LeBarón)”, agregó el boletín de la Fiscalía de Justicia en Sonora.



"Ayer informamos de un de detenido, que estaban con él dos personas amordazadas, en una primera valoración de la información se estima que este detenido no tiene, no está vinculado a la agresión de la familia LeBarón”, declaró el Secretario de Seguridad.



En patrullajes de vigilancia por la brecha ubicada en el kilómetro 47, del Ejido Zaragoza, personal del Ejercito Mexicano y la PESP vieron dos vehículos que circulaban excediendo los límites de velocidad y al marcarles el alto hicieron caso omiso, para después detenerse y bajar para internarse en el monte de la zona, donde se logró detener a uno de ellos, identificándose como Leonardo “N”, informó la dependencia.

, es el único sospechoso identificado por su relación a la ola de violencia ocurrida entre, que derivó en la masacre de mujeres y niños de la familia LeBarón, fue detenido en Agua Prieta en posesión de un completo arsenal de balas y rifles de asalto, camionetas y dos personas que mantenía secuestradas.

El lunes por la madrugada ocurrió un enfrentamiento armado en que dejó tres casas incendiadas, cinco vehículos incinerados, dos muertos y un herido, provocando que la población no llevara a sus hijos a la escuela y que la policía en Douglas, Arizona, exhortará a la población que no cruzará la frontera hacia Sonora.