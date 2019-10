Cae viuda del prestanombres de César Duarte por peculado

Chihuahua, Chih.- Mayra Julieta U. A., viuda del extinto ex diputado federal Carlos Hermosillo Arteaga, señalado como principal cómplice del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, fue detenida por el presunto desvío de 58.7 millones de pesos cuando era funcionaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General del estado (FGE).



La acusada fue presentada este lunes ante un juzgado de control como parte de la causa penal 3079/2019 en la sala 10 de la Ciudad Judicial en la capital del estado. Fue aprehendida el domingo en la ciudad de Durango y trasladada al penal estatal del municipio de Aquiles Serdán.



La FGE detectó transferencias irregulares a cuentas bancarias, compra de joyas, vehículos y otras propiedades, así como aportaciones al capital de una empresa y pagos a tarjetas de crédito por más de 58 millones de pesos realizados por Mayra Julieta U. A. y Hermosillo Arteaga con recursos que presuntamente obtuvieron de forma ilegal cuando ella fue empleada del DIF en la administración de César Duarte (2010-2016) y su esposo era funcionario.



La representación social acusó a Mayra Julieta U. A. de enriquecimiento ilícito y señaló que de octubre de 2010 a marzo de 2014 recibió salario de funcionaria de segundo nivel en el DIF, pero en cuatro años acumuló junto con su esposo una fortuna de 64.4 millones de pesos, de los cuales sólo 5.6 millones son comprobables si se suman los salarios de la pareja.



Al restar los 5.6 millones de pesos que los esposos recibieron en salarios, en cuatro años acumularon injustificadamente al menos 58.7 millones de pesos en cuentas bancarias y propiedades.



La imputada optó por no declarar, aunque permanecerá en prisión preventiva y comparecerá ante el juez el próximo viernes en la audiencia de vinculación a proceso penal.



La ex funcionaria acudió ante el juzgado el pasado 20 de septiembre, pero incumplió diligencias ministeriales y judiciales tras esa primera audiencia, por lo que un juez de control giró la orden de aprehensión en su contra.



Había solicitado un amparo ante el juzgado octavo de distrito; no obstante, el juez rechazó atender el trámite por tener una relación cercana con la familia de ella y su esposo.



Hermosillo Arteaga, quien fue director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, diputado federal y presunto prestanombres de César Duarte, pereció el 20 de marzo de 2017 en un accidente en carretera una semana antes de que la FGE anunciara la operación Justicia para Chihuahua, estrategia jurídica para indagar y castigar los actos de corrupción cometidos en la administración estatal priísta 2010-2016.



La viuda de Carlos Hermosillo es la vigésima octava persona detenida por presuntos vínculos con el ex gobernador César Duarte, quien presuntamente radica en Estados Unidos.



A la fecha no se han entregado las órdenes de extradición solicitadas por la FGE, que acusa al ex mandatario de desviar alrededor de 5 mil millones de pesos.