Caen cerca de 100 menores ingiriendo alcohol en ‘quinta’

"Después de la clausura del lugar, hicieron acto de presencia las unidades de la Policía Municipal, alertados por los vecinos del ejido La Libertad donde se encuentra el sitio en cuestión colindando con Los Viñedos, quienes vieron a grupos de menores deambulando por las calles Paseo del Algodón, La Glorieta y bulevar Carlos López Sosa. Lo que más les alertó fue que andaban cerveza en mano y algunos fumando".

Con alrededor de 100 menores en su interior ingiriendo bebidas embriagantes, fue clausurada una "quinta" particular, ubicada en terrenos colindantes conSe les cobraba 50 pesos por entrar al lugar y ellos mismos llevaban sus cervezas.El lugar no tiene nombre comercial, y el motivo de la clausura es la falta de licencia para venta o consumo de bebidas embriagantes, según Luis Morales Cortés, coordinador del Operativo de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas.Los hechos ocurrieron el viernes por la noche y no había presencia de ningún adulto.Informó que de acuerdo con las facultades que tiene el área a su cargo en materia de alcoholes, se colocaron los sellos de clausura correspondientes y en el caso de los menores, hombres y mujeres, salieron del lugar en diferentes direcciones con las bebidas embriagantes en mano.No se hizo resguardo de menores por tantos que eran y porque además era necesaria la presencia de las dependencias correspondientes, como es el caso deSeñaló que el lugar donde se encuentra la quinta carece de alumbrado, es sobre terrenos rústicos y sólo hizo presencia una persona que se presentó como el encargado para efectos de la diligencia.Considera Morales Cortés que puede haber muchos más casos como estos y por lo tanto, estarán pendientes por medio de las redes sociales, que es el medio por el que se les convoca.Con información de El Siglo de Torreón