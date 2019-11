Calaveritas zocaleras…¡cuidado con la huesuda!

Jorge Torres



La Parca ya merodeaba un reclusorio local, cuando fue notificada que había “pedo internacional”.



Fue entonces tras Jorge Juan y lo alcanzó en un zaguán: vámonos Torres López, aquí todo es por demás.



Hay datos que no conoces, queridísima Calaca, y no soy Andrés Manuel, pero pronto lo sabrás, voy con todo contra “él”.



Armando Guadiana



Allá por Nueva Rosita se escuchó gran explosión, dicen que fue en una mina del influyente senador.



Se apareció la huesuda –la chamba se amontonó– pensaba para sus adentros la maldita flaca en cuestión.



Sin embargo no hubo muertos dentro de aquella explosión; tampoco hubo detonación, se trataba mis lectores de una abusiva “explotación”.

Miriam Cárdenas



Estaba la rubia presidenta revisando una sentencia ¡Oh sorpresa que se llevó! cuando en ella su nombre vio...



La Muerte le veía sonriente –era un acto anticipado, pues algún código había violado– y no era penal, precisamente...



Era un código no escrito el que había sido violentado: ser la hermana que no tuvo Rubén Ignacio, mejor conocido como “El Hermano”.

La Canasta



Entre una cáscara de papay una enchilada “A toda madre”, se vio a la flaca echando desmadre.



Pensaba un réquiem para “La Canasta” y dijo a “Caleb”: ¡Con eso basta!



De pronto en la cocina, se asoma la señora Garza Arocha. ¿A dónde crees que vas huesuda?, mejor agarra la brocha.



Que abrimos de nuevo las puertas antes de las posadas:



“El arroz huérfano vuelve a las andadas”.

Así como la vida, tenemos siempre presente la muerte. Y como futuro ineludible, tarde o temprano termina por alcanzarnos. Es por ello que, como cada año, el Día de Muertos presentamos una muestra de ingenio para para honrar y reírnos de ella, esperando que venga más tarde que temprano.A bordo de un avión presidencial llegó la Parca hasta la capital, perseguía un objetivo bastante particular: llevarse de un solo con ella, al cabeza de pañal.Ni tardo ni perezoso quiso pronto negociar: ¿Qué le “pareje jeñora, si sometemos el caso a conjulta popular?”...Qué consulta ni qué ocho cuartos, como dijo Salazar: ¡de que te vas, te vas! para que rindas las cuentas, del caso Ovidio Guzmán...Ante el asombro de la comunidad, la Muerte llegaba por Manolito, le prometo lector que es verdad lo que le digo.Se le acusaba de calefacto y de esa obra querían desaparecer su acto...Entonces con gran sobriedad un alto comisionado le vino a salvar –Su aspiración no es al azar– “Es número uno en seguridad”.La flaca no tuvo más que “apechugar” y al Alcalde no tuvo más que perdonar...La Muerte andaba rondando al Palacio de Gobierno, cuando salió el Ejecutivo “¡A ti te andaba buscando!”¿Y cómo pa qué soy bueno? –pregunta Riquelme Solís–. Para acompañarme al Averno, pásele por aquí.Se me hace que aquí me quedo –respondió el Ejecutivo–. Entre usted y el cirujano, prefiero al del bisturí...La huesuda fue muy ruda, cuando llevó al magistrado, pues pecado imperdonable ya cargaba en sus espaldas.Mira que violar la ley en materia penal, merecía pena de muerte –estaba echada su suerte–.De manera muy “modosa” el juzgador suplicó: ¿Qué tal si arreglo con la bailarina?“Ni lo pienses gordo engreído”, le respondió la Catrina...Andaba echando una cheve como cuando era muchacho y le tomaron video empedándose en el “Chachos”.La Muerte disimulada dijo “¡ah la chingada!”, es don Raúl Vera López en medio de la muchachada.El Obispo sin disimulo, le dio un trago a su tequila, y le dijo a la huesuda: “Yo nervioso, tú tranquila”.