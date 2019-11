Calderón, Zavala y un ‘usuario’ revientan contra AMLO por ‘bots’

1- Soy mexicano 100%.

2- No soy LuisFe Calderón.

3- No tengo granjas de bots.

4- La empresa que contrató el Presidente para investigarme es una basura.

5- López le sigue mintiendo a todos los mexicanos.



Hago responsable a @lopezobrador_ por mi seguridad y la de mi familia. — tumbaburross® (@tumbaburross) November 4, 2019

El estudio (que debiera investigar a delincuentes, no a ciudadanos) es mostrar que en los ataques a la prensa a través de los trending “prensa vendida”, “corrupta”, “prostituida” fue soportada por más de 25% de bots. Y en lugar de reconocerlo, hace una calumnia sobre mi hijo. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 4, 2019

Señor Presidente @lopezobrador_ : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 4, 2019

Luego de ser señalado como el presunto orquestador de bots que realizan ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Twitter, el usuario Tumba Burross negó las acusaciones y dijo no ser el hijo dePor medio de una serie de tuits, la persona detrás de la cuenta responsabilizó ade cualquier cosa que le llegara a pasar a él o su familia.Agregó que no tiene granjas de bots para atacar al mandatario y aseguró que la empresa que contrató AMLO para investigarlo es “basura”.“Primero se inventa un, y como vio que todos nos reímos de eso. Ahora va contra mí. Pobre Presidente, un hombre moralmente derrotado porque su proyecto de laes un absoluto fracaso. A ver a qué hora se pone a trabajar”, tuiteó.Respecto a su supuesta relación con Luis Felipe Calderón Zavala, el usuario negó que éste tenga que ver con la creación, propiedad y publicaciones que se hacen en la cuenta.De acuerdo con las gráficas presentadas durante la conferencia matutina de este lunes, @tumbaburross es una cuenta “mother bot”, de la cual parten los ataques contra el gobierno federal.Dicha cuenta estaría ligada también con el; y el jefe de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.Tras dar a conocer esta información, Felipe Calderón cuestionó al presidente AMLO sobre el origen de los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.Mientras queexigió al mandatario que no utilice a su hijo para justificar el fracaso de su administración.