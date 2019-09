Calidad del aire de Coahuila se mantiene en niveles aceptables

Saltillo, Coah.- Hasta el momento, en Coahuila la calidad del aire se mantiene en niveles normales, y los equipos de monitoreo funcionan sin mayores contratiempos.



En Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón no se aprecian mayores alteraciones en este renglón, sin embargo se tiene la capacidad técnica necesaria para detectar cualquier indicio de sobre elevación en los contaminantes lanzados a la atmósfera.



Santiago Barrios Rosillo, coordinador de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente, dijo que no hay registros de modificaciones importantes en torno a la emisión de contaminantes a la atmósfera en el Estado.



Los equipos operan con toda normalidad, y aunque no se esperan alteraciones significativas en los niveles de contaminación conforme avanza la presente temporada del año, su mantenimiento es constante, aseveró.



En este sentido, recordó que al bajar las temperaturas se presentan aumentos en los índices de contaminación ambiental, sin embargo se descarta que sean significativos.



En las últimas semanas, abundó, las lluvias contribuyeron a la limpieza de la atmósfera, por lo que los niveles de contaminantes se conservan en índices aceptables.