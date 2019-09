Califica PAN al Gobierno de totalitario

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) calificó al Gobierno Federal de clientelar, recesivo y totalitario, por lo que se planteó el reto de defender el Estado de derecho, las instituciones y la democracia.



"Ante un Gobierno, clientelar, recesivo y totalitario que se guía por las ideas regresivas de un solo hombre y no toma en cuenta las opiniones técnicas de la sociedad, hoy Acción Nacional es más necesario que nunca y nuestro reto es defender el Estado de derecho, la división de poderes, las instituciones, las libertades y la democracia", expresó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, en un comunicado.



En el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la fundación del PAN, Cortés anunció que Acción Nacional buscará ser la alternativa de los mexicanos para lograr un mejor País, ya que -actualmente- México vive uno de sus peores momentos de la época moderna.



Frente a las incongruencias, errores y omisiones del Gobierno federal que han empeorado los principales problemas de México, enfatizó que solo en el partido político que lidera radican la experiencia, la fuerza transformadora, la certeza y el anhelo de poder tener un mejor País.



"El PAN es el partido del presente y futuro porque tiene la capacidad de entender y combatir el clientelismo ante un Gobierno que no ve ni escucha a la sociedad, porque el poder lo ha ensoberbecido y cegado cometiendo múltiples errores en perjuicio de la salud, economía, seguridad y bienestar de los mexicanos. El Gobierno le ha quedado muy grande a Morena", afirmó.



Además, consideró que los panistas deben sentirse orgullosos del trabajo aportado durante ocho décadas para la consolidación de la democracia y la pluralidad, así como de su contribución para la modernidad y el crecimiento de México.



"Ahora queremos volver a conquistar el corazón y la confianza de la mayoría de los mexicanos porque, al igual que muchos ciudadanos, Acción Nacional ha alzado la voz para señalar que las cosas no van bien en este Gobierno y porque ha presentado propuestas concretas de cómo se puede mejorar la seguridad y cómo reactivar la economía", anunció.



Marko Cortés aseguró que el PAN llega a sus 80 años como una fuerza política que hace propuestas en la Oposición y da resultados en el Gobierno.



El objetivo más importante, dijo, es lograr consolidarse como la alternativa de los mexicanos en las próximas elecciones, para poder incidir en el cambio de rumbo que requiere México.



"Un cambio que genere crecimiento económico, empleos bien pagados y, sobre todo, que brinde seguridad a nuestras familias. Estamos convencidos que Acción Nacional es el instrumento que necesita México para poder salir adelante en sus problemas y sus deficiencias. Somos la opción de millones de mexicanos que no se sienten identificados con el régimen que los califica en buenos y malos. Por eso somos y seremos un partido abierto a la sociedad, para que más mujeres y hombres se sumen a la lucha por las mejores causas del país", añadió.