Calla colegio de PN ante denuncia de abuso contra menor

Piedras Negras, Coah.- Padres de familia señalaron esta mañana que autoridades del colegio Juan Sebastián Bach tratan de minimizar la denuncia que se hizo por abuso sexual contra una estudiante de 3 años, abuso que presuntamente ocurrió dentro de la escuela privada.



Al término de una reunión a puerta cerrada con directivos de la escuela, señalaron que tratan de minimizar el hecho y que esperan más de los directivos así como medidas de seguridad en la institución.



Los padres iniciaron la reunión a las 8 de la mañana y terminó casi dos horas después sin resultados satisfactorios.



"Tratan de ocultar el hecho, no hablan claro y hasta niegan lo que se denunció" , dijo una madre.



Aunque los estudiantes de los tres niveles salen a distinta hora al descanso, no hay áreas separadas para evitar riesgos.



La fiscalía inició apenas la investigación hoy luego de ya tener la denuncia.



La víctima recibirá apoyo psicológico para no revictimizarla y además corroborar lo denunciado.



Los directivos señalaron que van a colaborar con la investigación con los vídeos y se negaron a dar entrevistas por recomendación de sus abogados.