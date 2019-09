Camello se sienta encima de ella y lo muerde en sus partes para quitarlo

Estados UnidosDe acuerdo con un nuevo informe, una parada de camiones de Louisiana se convirtió en un verdadero zoológico cuando una mujer mordió los testículos de un camello mientras intentaba recuperar a su perro que se metió en la guarida del dromedario.El enfrentamiento entre la mujer, que no fue identificada, y Caspar el camello, una atracción en la carretera, ocurrió el jueves en una parada de camiones en Gross Tete, a unos 20 minutos a las afueras de Baton Rouge.El esposo de la mujer estaba arrojando golosinas a su perro debajo de la cerca de Caspar, lo que provocó que el cachorro se arrastrara dentro del recinto, dijo la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Iberville a The Advocate Sunday.La pareja siguió al perro, pero la mujer no llegó muy lejos antes de que Caspar se sentara encima de ella, aplastándola. Entonces le mordió los genitales para liberarse, le dijo a la policía."Ella dijo:" Mordí sus bolas para sacarlo de mí,", a Louis Hamilton Jr.Una investigación reveló que la pareja había provocado a Caspar antes de que él se sentara en la intrusa."El camello no hizo nada malo", dijo Hamilton. “[La pareja fue] agresiva. El camello estaba haciendo su rutina normal "., según el zoológico de San Diego Los empleados en la parada de camiones no enfrentaron ningún cargo porque el camello estaba encerrado y los letreros que advierten al público que se mantenga alejado se colocan cada 10 pies, agregó el diputado."El camello nunca ha sido agresivo, el camello nunca ha salido, nunca ha causado ningún problema", dijo Hamilton al periódico. "De hecho, el esposo y la esposa declararon antes que hemos estado aquí antes y que nunca hemos tenido ningún problema".La pareja fue citada con una violación de la ley de correa por dejar que el perro corriera libremente en la propiedad privada, así como por allanamiento criminal."Mi única pregunta a su esposo fue:" ¿Por qué arrojaste la golosina para perros debajo de la cerca? ", Recordó Hamilton. "Y él simplemente dijo:" No estaba pensando "."La gerente de la parada de camiones, Pamela Bossier, dijo que la pareja debería haber pedido ayuda a los empleados en lugar de meterse debajo del alambre de púas para recuperar a su cachorro.No es de extrañar que Caspar se enojara, dijo Bossier, alegando que el hombre empujó al camello y lo golpeó con el sombrero cuando se metió en el corral."Cualquier animal que provoques, van a devolver el golpe", dijo Bossier al periódico. "Es instinto". Realmente es un gigante gentil ", dijo sobre Caspar.Durante los últimos 30 años, la parada de camiones ha mantenido varios animales salvajes en el recinto, incluido un tigre, provocando la ira de los grupos locales de derechos de los animales. Bossier dijo que no ha habido problemas anteriores con ninguno de los animales.