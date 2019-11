Camila Cabello y Billie Eilish cantarán en los American Music Awards

.@billieeilish's FIRST EVER awards show performance is happening LIVE at the #AMAs on November 24th at 8/7c on ABC! pic.twitter.com/OSMVJzDe7p — American Music Awards (@AMAs) November 6, 2019

Camila Cabello, Billie Eilish, Dua Lipa y Lizzo(AMA) 2019, quepróximo en, California.La cubano-estadounidense, mientras que las estadounidensesde reconocimientos, informaron los organizadores.Las cuatro intérpretes: Selena Gomez y Taylor Swift, quien será galardonada como la Artista de la Década., quien, ha ganado más American Music Awards que nadie esta última década.En la edición del año pasado,, al superar a Whitney Houston, quien falleció en febrero de 2012 y obtuvo 21 reconocimientos.La cantante, por lo que podría superar la marca de victorias que tiene Michael Jackson, de 24 trofeos.Swift está nominada a Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Femenina Favorita-Pop/Rock; Álbum Favorito-Pop/Rock, Artista Favorito-Contemporáneo Adulto.A diferencia de los Grammy,, incluidas la transmisión, la venta de álbumes y canciones digitales, la transmisión de radio, la actividad social y las giras.