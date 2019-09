Campaña general de limpieza iniciará el 7 de octubre

Eagle Pass, Tx.- Será el lunes 07 de octubre cuando dé inicio la primera campaña general de recolección de ramas y artículos voluminosos del año fiscal 2019-2020, que se implementa por parte del departamento de recolección de basura y el municipio de Eagle Pass, servicio que se brinda a las personas que viven dentro de los límites de la ciudad.



Autoridades municipales indicaron que dicha campaña de limpieza se realiza en tres etapas, es decir en el sector “A” iniciará el lunes 07 y concluirá el viernes 11 de octubre, mientras que el sector “B” se llevará a cabo del 14 al 18 del mismo mes y concluirá en el sector “C” donde las acciones de limpieza se realizarán del 21 al viernes 25 de octubre.



Indicaron que los residentes deberán recibir una notificación en sus domicilios y a partir de ese momento podrán colocar los artículos a la orilla de la calle, ya que la basura deberá estar colocada fuera de los domicilios antes de las 7:00 horas para que personal del departamento de recolección de basura realice su trabajo pues únicamente se realizará el recorrido una vez y después de esto, se aplicará una multa para quienes no depositaron a tiempo los desechos.



Agregaron que es importante no estacionar vehículos frente a los contenedores o los artículos que ya no utilizarán y además pidieron a la comunidad no colocar los desechos junto a cercas, árboles, buzones de correo, debajo de cables, aceros o ramas, así como sobre los medidores de agua, pues ello entorpece la labor de los trabajadores de recolección de basura.