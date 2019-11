Campesinos reciben recursos ‘como nunca antes’: AMLO

Ciudad de México.- Ante las protestas de campesinos en algunos puntos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mayoría de los mexicanos, particularmente ese sector, reciben recursos “como nunca” antes, sólo que de otra forma, directamente.



En conferencia de prensa, López Obrador detalló que se debe garantizar el derecho de manifestación y a disentir, “eso es consustancial a la democracia, nada más que en nuestro caso presentamos un presupuesto para beneficio del pueblo”.



Al aseverar que la mayoría de los ciudadanos del país, más los campesinos, ya reciben más recursos, el mandatario federal sostuvo que “los que ya no están recibiendo son los líderes, ahora es directo y en esto me asesoró el mismo pueblo".



Por ello pidió a la gente no dejarse engañar, “si quieren saber cómo se está proponiendo el presupuesto, estamos en condiciones de informar. Va a llegar mucho más dinero que nunca, pero de otra forma (...) es directo”.