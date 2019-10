Canacintra reconoce aporte de empresarios

“Creo que este tipo de reconocimientos son fundamentales para que siga el desarrollo empresarial y el crecimiento económico, porque esto es lo que va a llevar a México a tener mejor calificación a nivel internacional, y será un detonante para que todo el país mejore”, finalizó.

Como acto central de la vigésima edición de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica 2019, la Canacintra Coahuila Sureste entregó ayer su máximo galardón anual, el, a los empresariosAmbos industriales fueron seleccionados por el consejo no solo por su importante trayectoria empresarial, sino también por su alto compromiso y aportación a la comunidad a través de muy diferentes tareas personales, cámaras y organismos no gubernamentales.El contador público Rodolfo Espinosa Barrientos, director General de Molinos El Fenix-La Moderna, agradeció la distinción:, dijo,En su mensaje, el homenajeado dejó en claro que “hoy más que nunca los empresarios estamos a prueba, y tenemos el gran reto de crecer y ser mas innovadores y productivos”.Cuestionado sobre el galardón,, expresidente de la Canacintra y presidente de Tech and Precision Fixtures, dijo: “Este reconocimiento debe ser de grupo, porque para recibirlo hoy se conjugó el trabajo de muchas personas, y yo agradezco a la comunidad empresarial que se me haya elegido, pero ojalá siga habiendo más águilas para seguir motivando a la comunidad empresarial”, expresó.Durante el evento también fueron reconocidas un total de 10 empresas socias de esa cámara por su compromiso con la competitividad y productividad.La ceremonia fue encabezada por José Luis Vega, representante del presidente Nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, y Everardo Padilla Flores, presidente de Canacintra-Sureste, así como Jaime Guerra, secretario de Economía.» Delphi Diesel Systems, Magna Powertraine de México, VIMA Servicios Industriales, Molinos El Fénix, Stabilus, Corte y Servicios Industriales, Caterpiller Ramos Arizpe, SEIL, Electroconstrucciones Coahuila, GEON Performance Solutions se llevaron la presea al Mérito Empresarial.