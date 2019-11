Canadiense recibe salvaje golpiza en Cancún

"Tan pronto como el hotel fue informado del incidente, el personal activó de inmediato nuestro protocolo de seguridad interna, que incluye brindar asistencia médica urgente y alertar a las autoridades locales", detalló, a la vez que deseó una "rápida recuperación" a York y que se llegue con rapidez "al fondo" de la investigación, por la que Ricardo Sánchez Pichardo fue acusado de intento de asesinato.

La canadiense Lexie York, de 29 años, había planificado las vacaciones con su familia en un 'resort' de Tulum. Sin embargo, en la primera noche en el complejo, recibió una brutal golpiza y debió ser sometida a nueve horas de cirugía plástica. Aún no se sabe cuándo podrá regresar a su país, publica RT El pasado 10 de noviembre, York cenaba en el hotel Grand Bahía Príncipe y en el comedor conoció a dos parejas que también estaban alojadas en el establecimiento. Poco después, cuando ya estaba en su habitación, uno de los hombres con los que se había encontrado llamó a su puerta y le dijo que su esposa había escuchado un grito, por lo que quería saber si todo estaba bien.La mujer le confirmó que no había ningún problema, pero el hombre empujó la puerta y comenzó a golpearla en el rostro hasta dejarla inconsciente. "Empezó a estrangularme", recordó la víctima.Tras ser asistida por otros turistas,, del que la derivaron a Cancún. "Tuvo nueve horas de cirugía plástica. Tiene daño en los nervios de la cara. La hinchazón está bajando ahora", expresó Mathew, el hermano de la víctima.Por el momento, la mujer, ya que "cada vez que levanta la cabeza, se marea".Pese a su estado,y que no va a renunciar a viajar para disfrutar de "todo lo que el mundo tiene para ofrecer".En tanto, su familia pidió ayuda a través del portal Go Fund Me con el objetivo de recaudar 30.000 dólares para sufragar los gastos médicos. En solo tres días, ya fueron donados más de 52.000."Esto demuestra que aunque haya una persona mala, hay muchas otras que son buenas", dijo Lexie, quien señaló que solo quiere sanarse para "volver a casa".Por su parte, el complejo Grand Bahía Príncipe aseguró que la seguridad de los clientes es su prioridad.