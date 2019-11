Cancela Gobierno de NL operación de dron de Fuerza Civil

"Hay que entender, y lo digo del lado nuestro, del lado del Gobierno, que este tema ha sido muy controvertido, ha causado indignación, como no hay información porque estamos impedidos a darla, pues es difícil que haya comprensión de un tema", expresó.



"En ese sentido, debo de anunciar, que ya estamos viendo las opciones jurídicas para deshacer la operación y eso significa que no haya daño patrimonial al Estado, tema uno, que no afecte el tema de los recursos federales, que lo hagamos conforme a la Ley, desde luego, en estricto sentido.



"Estamos viendo varias opciones para hacerlo, ya lo hubiéramos hecho si fuera fácil, pero sí estamos en la postura de que esa operación tiene que ser cancelada y ese recursos reutilizado en otro equipo, en otro equipamiento también de inteligencia, pero en algo que no cause tanta controversia... estamos viendo opciones, pero la primera sería, en definitiva, cancelar esta operación en forma correcta y que no haya daño patrimonial ni jurídico al Estado".

"Este es un aparato de inteligencia y hay una Ley federal que impide dar información en ese sentido (de la operación) e incluso la información de quiénes la operan... yo les suplico que entiendan que hay una Ley que está por encima de nosotros", expresó.



Luego de meses de polémica y en medio de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción,, anunció hoy Aldo Fasci.El Secretario de Seguridad Pública dijo que el área jurídica está en el proceso para deshacer la operación de adquisición de la aeronave no tripulada - que no está operando luego de que sufriera un percance- sin causarle un daño al erario.Fasci hizo el anuncio al comparecer ante el Congreso local como parte del la Glosa del Cuarto Informe del Gobernador Jaime Rodríguez y ante una pregunta del Diputado local de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina.Dijo que aunque todo lo relacionado con equipo de inteligencia se confunde con espionaje, es necesario tener equipo para ello.El funcionario estatal agregó que la información de la aeronave no podía darse porque eran cuestiones de seguridad.El dron fue presentado en la Explanada de los Héroes el 19 de marzo pasado como una inversión de 54 millones de pesos, pero luego se dijo que por la aeronave se pagaron 30 millones y hay una inversión pendiente de 27 millones en equipamiento de inteligencia.El aparato duró 6 meses embodegado y luego el Estado anunció que había iniciado vuelos apenas el 18 de septiembre en el Municipio de Anáhuac.Sin embargo, cuatro días después se publicó que sufrió un accidente cuando enfrentó una ráfaga de viento en el aterrizaje, lo que lo hizo perder estabilidad y salir de la pista hacia terreno irregular, donde sufrió daños que lo mantendrían fuera de operación indefinidamente.