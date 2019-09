Cancelan asamblea de Margarita Zavala por poca asistencia

En memoria de las víctimas del #19S. Mi reconocimiento también a los héroes anónimos. Les comparto el artículo que escribí hace dos años #FuerzaMéxico https://t.co/XceUUtToaH — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 19, 2019

La asamblea distrital constitutiva de, que se llevó a cabo la noche del jueves en Puerto Vallarta, tuvo falta de quórum pese a la presencia del ex presidente de la República,La asamblea del 05 distrito, cuya cabecera es Puerto Vallarta, tuvo lugar en el hotel Meliá, en Marina Vallarta, donde se lograron congregar alrededor de 200 personas, aunque solo pudieron votar 150, en un ejercicio que requiere por ley una votación mínima de 300 ciudadanos.Durante la reunión de la “Asociación Civil México Libre”, liderada por Margarita Zavala -esposa de Calderón Hinojosa-, se impidió votar a varias personas debido a que provenían del vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y no correspondían al 05 distrito de Jalisco.Felipe Calderón expuso que se deben completar 200 asambleas distritales para convertirse en partido político y llevan actualmente 74, pues en la 75 no tuvieron el quórum suficiente y fue reagendada para mediados de octubre, entre el 17 y 18, añadió.Durante la reunión destacó la presencia de la ex senadora panista Eva Contreras, esposa del también ex diputado federal y acaudalado empresario Fernando González Corona, quien también fuera alcalde bajo las siglas del PAN en Puerto Vallarta hace poco más de dos décadas.