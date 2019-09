Cancelan producción de ‘Ghost Rider’

Ciudad de México.- La plataforma Hulu decidió no realizar una serie live action basada en los cómics del personaje Ghost Rider, de Marvel, la cual sería protagonizada por el actor Gabriel Luna, reportó Variety.



De acuerdo con informantes, el streaming no quiso continuar con el proyecto debido a problemas con el progreso del proyecto.



Luna ya había encarnado al personaje en la serie de ABC-Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., por lo que el nuevo programa supondría un spin-off de aquella producción.



Jeph Loeb, jefe de Marvel TV, produciría la serie de manera ejecutiva junto a Paul Zbyszewski e Ingrid Escajeda.



Según una primera sinopsis del programa, Ghost Rider contaría la historia de Robbie Reyes, un hombre consumido por el fuego del infierno y atado de manera sobrenatural a un demonio quien se venga por los inocentes a quienes se encuentra y lucha por controlar sus poderes en la frontera de Texas y México.