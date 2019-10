Cáncer de páncreas no mató a José José; Anel revela la causa

Este domingohizo pública la aclaración de; aclaró a un mes de la muerte del cantantela verdadera causa de muerte dely detalló cómo fueron sus últimos años en cuanto a su estado de salud.La exesposa del intérprete deaseguró que desde hace varios años, por lo que no pudo morir por complicaciones del cáncer de ese órgano.Anel aseguró que el fallecimiento del cantante estuvo lleno de irregularidades y que murió de desamor y descuido., así que no pido haber. Muerto de eso, murió de descuido, de desamor, murió de toda la cochinada en la que están envueltas estas gentes, qué feo, qué triste”, aseguró.Noreña explicó quedeberán aclarar muchas cosas en torno a la muerte del cantante, pues “esconden algo”, ya que todo ocurrió entre diversas irregularidades, incluyendo el acta de defunción.“El a, no hay un doctor responsable, nunca hubo un doctor que se hiciera cargo de José en estos años, que saliera y dijera yo estoy a cargo del señor y lo están atendiendo bien, nunca salió nadie”, dijo molesta.Anel aseguró que no entiendo por qué hay tanto hermetismo por parte de Sarita y su madre, por lo que hacen pensar que están escondiendo algo.