Canelo Álvarez dice o a lo Olímpicos

Ciudad de México.- Al Canelo Álvarez no le interesa participar en Tokio 2020 porque no quiere “cortar el sueño” de muchos jóvenes, según palabras del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.



El jefe del CMB afirmó que sostuvo una plática con Saúl Álvarez para conocer su disposición de participar en los selectivos rumbo a los Juegos Olímpicos, pero el tapatío descartó la opción.



“¿Cómo me sentiría al ver mi Medalla de Oro sabiendo que destruí los sueños de triunfo de un jovencito en este deporte?”, fue lo que “Canelo” le expuso a Sulaimán en su charla, de acuerdo al dirigente.



Sobre la postura adoptada por el Comité Olímpico Internacional de aceptar boxeadores profesionales para Tokio 2020, el presidente del CMB pidió que se reconsidere.