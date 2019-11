‘Canelo’ Álvarez es el Rey del ring

Ciudad de México.- El peleador mexicano amaneció ayer como el púgil número uno del planeta en el listado de la prestigiada revista The Ring, una condecoración que sólo había obtenido un mexicano, el ídolo de Culiacán, Sinaloa, Julio César Chávez.



Álvarez venció el sábado por la noche a Sergey Kovalev. Lo noqueó y así se adjudicó el cetro Semicompleto de la OMB, con lo que logró su cuarta corona en distintos pesos.



Hubo otros peleadores como Juan Manuel Márquez que lucharon en su momento por ese primer puesto pero se quedaron cerca, no obtuvieron los votos necesarios del panel que conforma The Ring para alcanzarlo.



Saúl estaba en el tercer puesto y subió al primero con este resultado. Ahora, el segundo puesto es para Vasiliy Lomachenko y tercero para Terence Crawford.



Se estima que el regreso de “Canelo” al ring será el 2 de mayo, y la sede sería la T-Mobile Arena de Las Vegas, según información que tiene CANCHA. El rival se sabrá hasta diciembre, pues “Canelo” hará un viaje de vacaciones por Europa y tiene planeado ir a Arabia Saudita para apoyar al campeón Andy Ruiz.