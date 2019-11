‘Canelo’ debe ganar una guerra en el ring: Julio César Chávez

Para la leyenda del boxeo mexicano,, la relevancia deentre el público nacional no ha sido tan notable como otros pugilistas debido a que las peleas más importantes que ha ganado no han sido bajo mucha presión o de una forma dramática.“La gente quiere que dé una. Tal vez le falta una guerra o que gane dramáticamente, espectacularmente para que se meta en el corazón de los mexicanos”, declaró Chávez en un encuentro con medios la noche anterior al combate de Álvarez.Si bien la pelea de esta noche es una oportunidad para el tapatío de obtener su cuarto título mundial en distintas divisiones, muchos de sus compatriotas consideran que sus logros no han sido suficientes para ubicarse entre los deportistas más importantes del país.Al respecto, el 'Gran Campeón' mexicano piensa que la posición de los detractores es injusta:Para mí la gente es ingrata porque deberíamos estar todos los mexicanos con el 'Canelo' (...) La crítica siempre va a haber, pero realmente es increíble la verdad”.