‘Canelo’ desmotiva pelea con ‘Triple G’

Ciudad de México.- Saúl Álvarez no está tan seguro de darle a Gennady Golovkin la tercera pelea que el promotor Óscar de la Hoya garantizó esta semana de cara al 2020, y en cambio, ha confesado que enfrentar al ruso Sergey Kovalev este 2 de noviembre, le ha dado la motivación que no encontró más con el kazajo.



“Por lo mismo estoy tomando estos retos, creo que él (Golovkin) debería tomar estos retos en su carrera y más delante veremos, pero no ha tomado ningún riesgo, realmente no me representa ningún reto pelear con él nuevamente, por eso estoy haciendo esto, peleas grandes, retos grandes para mi carrera y la afición del boxeo”, destacó el tricampeón mexicano.