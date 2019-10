Canibalismo en Corea del Norte: la forma de no morir de hambre

Corea del Norte es un país convulso, que durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI se ha caracterizado por su gran hermetismo y la férrea dictadura que se mantiene en el poder a costa del resto de la población, en particular en áreas rurales.Tal hermetismo se ha afianzado a través del control sobre los medios de comunicación del país, en los que existe unaque suele representar acomoy a otros países —Estados Unidos principalmente— como los grandes villanos. Esto ha disparado todo tipo de teorías y sospechas de que la vida en la capital —Pyongyang— es totalmente falsa; un gran acto ensayado para hacerle creer a los turistas que la situación en tal país no es tan grave como los medios internacionales suelen reportar.Del mismo modo, entrar y salir del país puede resultar una tarea difícil, así como reportar y recopilar evidencia del trato real. Ese fue el caso de, un estudiante que fue acusado de haber robado un cartel de propaganda de su hotel y falleció días después de su liberación, tras haber entrado en coma por causas desconocidas y con graves lesiones neurológicas.Aquellos norcoreanos que han logrado escapar hacia Corea del Sur llevan consigo crueles historias en las que lason puntos centrales del sufrimiento y la represión. A tales testimonios también se suma la evidencia que organismos internacionales y agencias de inteligencia han recopilado de la hambruna, escasez de comida y muertes.Encomenzópor las que el país atravesó, después de que las condiciones meteorológicas inundaran la península, provocando que se perdieran los preciados cultivos —la tierra y las condiciones climáticas en Corea del Norte no son las idóneas para sostenerse de la agricultura, por lo que cualquier pérdida es significativa—. Esta situación se sumó a que con la caída de la URSS, la economía del país sufrió un colapso, pues ya no podían importar gasolina o fertilizantes que ayudaran a incrementar la producción agrícola.Tal desastre hizo que la dictadura comenzara una campaña en la que instaba a la población a comer menos.reporta un slogan "". Al tiempo que conforme la situación recrudecía, la dictadura decidió limitar cuántos granos podían guardar los campesinos para sus familias; prefiriendo alimentara a los militares y capitalinos.En aquel entonces, Corea del Norte contaba con la ayuda del, no obstante, la ayuda no era repartida de manera efectiva entre todos los necesitados. Fue la corrupción, el mal uso y los precios de reventa tan elevados los que orillaron a los más pobres a seguir en la hambruna y entonces alcanzar extremos como el canibalismo.De acuerdo con una nota dede 1997, en Corea del Norte comenzaron las. El común denominador de estas personas era matar para alimentarse con sus propios hijos u otros niños."Otros testimonios de hombres de negocios que visitan normalmente Corea del Norte dijeron haber escuchado relatos sobre la ejecución de una mujer el pasado agosto en la ciudad portuaria de Hamhung por haber", publicóese mismo año.No obstante, el problema es que sólo se trata de testimonios, que no pueden comprobarse, así como no es posible comprobar y estimar con precisión cuántas personas han muerto por la hambruna en Corea del Norte. En el reporte de 1997,estimaba que se trataba de al menos un millón de personas fallecidas.