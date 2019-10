Capacita Coahuila en atención psicológica para mujeres con cáncer de mama

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades teórico-metodológicas del personal de Salud que brinda a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, procesos de atención que les ayude a enfrentar su enfermedad y mejorar su calidad de vida, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), impartió un taller sobre la atención emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.



Sobre el tema, Katy Salinas Pérez, titular del ICM, comentó que para el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, la calidad en la atención que se brinda a las mujeres debe ser integral.



Por tal motivo, durante la semana del 14 al 18 de octubre se llevó a cabo el taller de capacitación en atención psicológica para mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.



“Sabemos que es una situación nada agradable para quienes padecen este tipo de enfermedades, porque no solo les afecta a ellas, sino a sus familiares también, sus hijas e hijos, sus padres, hermanos y hermanas, quienes en su mayoría cuando se presenta una situación de esta naturaleza pues no sabemos qué hacer”, dijo Salinas Pérez.



Señaló que con la impartición de este tipo de talleres se pretende brindar atención no sólo médica, sino también psicológica, a las pacientes de cáncer y a sus familias, ya que el aspecto emocional es determinante para salir victoriosas de una enfermedad como lo es el cáncer.