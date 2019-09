Capitaliza Coahuila su mágica transformación turística: MARS

cosecha ya los frutos de la mágica transformación en este segundo año de Administración, obteniendo millonaria captación de derrama económica en eventos diversos por toda la entidad, algo que seguirá creciendo cada día, señaló el gobernador“Es un proyecto que arrancó mi Administración y que de inmediato comenzó a dar resultados, grandes resultados que toda la cadena turística disfruta: muchos eventos con la capacidad a tope por miles de visitantes que llegan para dejar derrama económica que beneficia a todos”, expresó.“Y todo empezó con la visión de crear la, la gran coordinación y respecto a todos los elementos de la cadena de valor... esto nos permitió fortalecer a nuestros Pueblos Mágicos”.El apoyo para el desarrollo de infraestructura turística y la profesionalización de prestadores de servicio y funcionarios públicos, han hecho de Coahuila el gran destino turístico del norte del País, destacó Riquelme Solís.“Pero sin duda, los más altos niveles de seguridad que hemos conseguido en todo el—hay que recordar que las estadísticas nacionales y diferentes encuestas así lo reafirman— es fundamental para que los visitantes puedan disfrutar de cada rincón del estado, y eso es algo que pocas entidades pueden presumir”, dijo el Gobernador.Coahuila ha repuntado en turismo de manera ejemplar, con eventos, ferias, cabalgatas y festivales que se desarrollan en los distintos municipios, señaló Guadalupe Oyervides Valdez, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado.Incluso, durante un solo fin de semana (del 6 al 8 de septiembre) dejó una derrama económica superior a 40 millones de pesos y más de 100 mil visitantes en todas las regiones.Oyervides Valdez comentó que la entidad capitaliza el dinamismo turístico en las regiones Sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y Norte con eventos que organiza la Iniciativa Privada en coordinación y apoyo con las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV’s), las distintas asociaciones y cámaras del sector y autoridades de los distintos niveles.Dijo que este crecimiento es resultado de la estrategia del Mandatario estatal, de la confianza de los empresarios y organizaciones, del clima de seguridad y de la unión de esfuerzos de toda la cadena de valor del turismo.“Hoy vemos cómo se conjugan los factores positivos sobre los que hemos venido trabajando de la mano con la Iniciativa Privada, los alcaldes y el sector turístico, respondiendo así a la política pública del gobernador Riquelme”, expresó.Oyervides Valdez destacó el éxito de cada uno de los eventos que se llevaron a cabo en las cinco regiones, y que permitió que los beneficios económicos llegaran a todos los niveles de la cadena de valor, incluyendo las comunidades, del 6 al 8 de septiembre, como un ejemplo de la realidad turística de Coahuila, que se fortalece cada día.“Es un ganar-ganar para todos, bajo esa premisa seguiremos trabajando en sinergia con el sector turístico de Coahuila y los tres niveles de Gobierno.“Tenemos mucho qué ofrecer al visitante y al turista, tenemos nuestros siete Pueblos Mágicos y un sinfín de atractivos en los 38 municipios”, subrayó.El fin de semana de referencia, en la Región Carbonífera se efectuó la tradicional Feria y la Gran Cabalgata de Sabinas; en la Norte el Mitote Folklórico Acuña 2019; en la Centro-Desierto el Reto MUD Cuatro Ciénegas 2019; en La Laguna la Feria Brilla Torreón 2019; y en la Sureste se realizaron Vendimias de las casas vinícolas, como la IV edición de Viñedo “Don Leo”.Fueron actividades que pusieron en valor las tradiciones, la convivencia familiar, el turismo de aventura, recreativo y enológico, la unión de culturas y el folclor mexicano.“Todo ello es dinamismo en visitantes y derrama económica, es movilidad que genera ocupación hotelera, consumo en restaurantes, comercios y en combustible, por mencionar algunos rubros”, precisó la Secretaria.Coahuila sigue dando pasos firmes en materia de turismo, y gracias a esta actividad económica se han llevado a cabo importantes eventos en las diferentes regiones con excelentes resultados, lo que es posible sólo gracias a la estrategia del gobernador Miguel Ángel Riquelme desde el primer día de su Administración, coincidieron las OCV’s de Coahuila.En la Región Carbonífera se llevó a cabo la Gran Cabalgata de Sabinas, una tradición que cumple 30 años y que reunió a más de 8 mil cabalgantes y más de 50 mil espectadores, evento que provocó una ocupación hotelera al 100 por ciento en toda la región y una derrama económica de 35 millones de pesos.“Con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y la reapertura de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, la Región Carbonífera ha logrado importantes beneficios, como la integración de Múzquiz como Pueblo Mágico y la promoción de eventos que promueven el deporte y el turismo deportivo, como el Campeonato Williamsport, que durante tres semanas mantuvo al 100 por ciento los hoteles de Sabinas, y El Carbonazo, que también atrajo a miles de turistas en el mes de junio.“La región se está transformando con estos apoyos y se beneficia en gran medida a los municipios de Sabinas, Múzquiz, Juárez y San Juan de Sabinas”, señaló Javier Ruiz Izaguirre, Presidente de la OCV Carbonífera.“Torreón avanza y se fortalece como sede de grandes eventos”, dijo José Alberto Bitar Mena, Presidente OCV Torreón.En Torreón también se capitaliza la transformación turística del estado y se fortalece cada vez más la industria de reuniones, con eventos de gran relevancia como la Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, evento celebrado del 4 al 7 de septiembre, cuya sede fue el recién inaugurado Centro de Convenciones de Torreón, en donde se diseñó un programa de actividades y eventos que permitieron destacar todo lo bueno que Torreón ofrece en materia de reuniones, y la extraordinaria cercanía con los Pueblos Mágicos de Viesca y Parras.“Por otro lado, en esa misma semana se recibieron importantes medios de comunicación nacionales, quienes se dieron cita en nuestra ciudad para conocer y promover las experiencias turísticas y gastronómicas de Torreón. Les encantó la visita al Cristo de las Noas, el recorrido a las réplicas de Tierra Santa, subieron por Teleférico, conocieron el Museo Arocena y la belleza del Teatro Isauro Martínez, pasearon en Tranvía, vivieron un tour por el Estadio Corona y disfrutaron de la excelente y variada gastronomía característica de nuestra ciudad”, detalló Bitar Mena.“Como la promoción del destino no sólo se hace desde casa, también esta semana asistimos como Destino invitado a evento convocado por la Secretaría de Turismo de Querétaro y por la Revista Star News, en donde tuvimos la oportunidad de presentarnos ante medios de comunicación y agentes de viaje como un destino que cuenta con una excelente conectividad. Somos la ciudad del Estado de Coahuila que cuenta con un Aeropuerto Internacional, que contamos una oferta hotelera de más de 3 mil habitaciones para Turismo de Reuniones, y que estamos preparados para albergar eventos nacionales con una excelente proveeduría local, pero sobre todo destacamos la hospitalidad característica de los laguneros”.Las estrategias de desarrollo turístico que el Gobierno del Estado y la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos han implementado, aunado al trabajo que se realiza desde la OCV de Torreón en alianza con todo el sector, ha permitido avanzar y ver capitalizados los esfuerzos en materia turística, que se traducen en una derrama económica importantísima para la región, puntualizó.OCV Torreón atiende casi 100 eventos durante el año, y en este mes aún están por realizarse eventos de gran relevancia, como la Cumbre Mundial de Líderes Culinarios y el Congreso de Prevención del Suicidio, que dejan no sólo una importante derrama económica y promoción al destino, sino que también aportan a la profesionalización de sus segmentos.OCV Laguna promueve las ciudades de Torreón, el Pueblo Mágico de Viesca, San Pedro de las Colonias, Matamoros y Francisco I. Madero.Miguel Echavarría, Director de la OCV de Parras de la Fuente, recordó que Viñedos Don Leo realizó su IV fiesta de La Vendimia. La gran fiesta vitivinícola dio inicio el 7 de septiembre del presente año a partir de las 11:00 hrs.Alrededor de mil 700 personas asistieron al evento, donde se ofrecieron recorridos en viñedos y catas de sus vinos en las bodegas, Linde Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz y Don Leo Reserva.Al momento de la comida, Don Leo brindó a sus invitados diferentes variedades de alimentos, acompañadas de una maravillosa función de violines sinfónicos.“La Vendimia 2019 de Don Leo fue un gran éxito, generando una ocupación hotelera del 100 por ciento en este hermoso Pueblo Mágico y fortaleciendo el turismo enológico en la región”, agregó Echavarría.“La familia Mendel ofreció a sus invitados un grandioso espectáculo ecuestre de la Alta Escuela de la Casa Domecq, así como la representación de la tradicional Molienda con vendimiadoras, el Dios Baco y sin faltar los matlachines, baile flamenco y la actuación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, dirigida por Natanael Espinoza, que acompañó al tenor Francisco de María en un homenaje a Frank Sinatra”.El DJ "Todas las Épocas" cerró el programa musical. Las actividades finalizaron con un show de pirotecnia.Gracias a la sinergia entre el Gobierno Estatal , municipios y la Iniciativa Privada ha dado la certeza de inversión a nuevos eventos que ponen a Coahuila en escenarios nacionales, posicionándonos como un gran destino, generando nuevas inversiones y por lo tanto más empleo.Dicha vinculación y trabajo coordinado permitió que los eventos y festivales generaran una derrama económica superior a los 40 millones de pesos y más de 100 mil visitantes en todas las regiones del estado.El Gobierno de Miguel Ángel Riquelme fortalece la vocación turística y promueve a Coahuila como un estado que tiene capacidad, infraestructura hotelera y restaurantera para desarrollar eventos de diferentes segmentos, como el de aventura, con el Reto MUD Cuatro Ciénegas 2019, que recientemente se llevó a cabo con éxito del 6 al 8 de septiembre.Para la OCV de Monclova, a cargo de Enrique Ayala, este tipo de actividades fortalecen la promoción turística y la atracción de más eventos en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y la Iniciativa Privada.“El Reto MUD Cuatro Ciénegas 2019 generó una ocupación hotelera del 100 por ciento en el Pueblo Mágico y una derrama económica de alrededor de 4 millones de pesos”, detalló Ayala.La OCV Sureste es la encargada de promover como destino a las ciudades de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y General Cepeda. En este mes se lleva a cabo en Arteaga el Festival de la Manzana, un evento con el que se conmemoran las Fiestas Patrias y donde se espera a unos 60 mil visitantes, del 12 al 15 de septiembre en su edición número 22.Eventos como este promueven las tradiciones y permiten que se eleven los picos de ocupación hotelera en la región, que al coincidir con las Fiestas Patrias contribuyen a la economía regional y de los involucrados en la cadena de valor.“Con el tema Vinos y Dinos se ha fortalecido en gran medida la afluencia de visitantes en la Capital y en General Cepeda, se han ido reflejando los esfuerzos de la presente Administración del Gobierno del Estado, encabezada por el gobernador Miguel Riquelme Solís, para hacer cada vez más sólidos no sólo los eventos, sino la infraestructura y los destinos para consolidar a laen temas importantes como lo es el Turismo de Reuniones”, expresó Raúl Rodarte, Director de la“Ya que nos estamos preparando y trabajando fuertemente en la profesionalización para recibir en el 2020 importantes eventos nacionales”.