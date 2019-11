Capturan en Jalisco a homicida de pareja de Texas

Las autoridades de Jalisco capturaron en un operativo de coordinación al homicida de una pareja de la Isla del Padre, quien había escapado en la unidad de las víctimas.El homicida fue identificado como Adam Curtís Williams, quien mató a la pareja el 15 de octubre en la Isla del Padre.Desde hace días el departamento del sheriff de Texas investiga los asesinatos de un hombre y una mujer de New Hampshire y emitió una orden de arresto contra un hombre visto en la camioneta de la pareja cuando presuntamente lo condujo a México.Curtis Williams, nacido en 1986, es buscado por un delito grave de robo, dijo el martes el Sheriff del Condado de Kleberg Richard Kirkpatrick a periodistas. Además dijo que a los investigadores les gustaría hablar con una mujer que fue vista en un video de vigilancia en el asiento del pasajero del camión.Las autoridades detectaron que están en México pues las personas que coinciden con su descripción fueron vistas cruzando la frontera en Eagle Pass, Texas, dijo el fiscal de distrito John Hubert.El lunes las autoridades publicaron un video de una cámara de vigilancia que supuestamente muestra a Williams y a la mujer en el camión de la pareja varios días después de que la pareja de New Hampshire se contactara por última vez con familiares y amigos.Los restos de James Lawrence Butler III y Michelle Elaine Butler, de Rumney, New Hampshire, fueron encontrados enterrados en la arena de una playa de Padre Island a fines de octubre. Habían estado desaparecidos durante unos 10 días.Sus muertes fueron declaradas homicidios por la oficina del forense del condado de Nueces. No dio a conocer información sobre la causa de la muerte.El 15 de octubre, la pareja instaló su remolque para acampar cerca del lugar en la playa donde fueron encontrados. Alguien se comunicó con ellos al día siguiente, según el comunicado.La pareja había estado viajando por el país desde junio de 2018, tomando trabajos a tiempo parcial, dijeron las autoridades.Kirkpatrick dijo que Williams y la mujer son de Utah y no han descubierto por qué estaban en Texas.