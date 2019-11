Caravana es una comitiva y no ha salido a Washington: Adrián LeBarón

“Nuestras familias están unidas en la creencia de que el bien puede y debe provenir de la tragedia que nos ha dejado a todos destrozados“, exponen en la carta, en la que agradecen el apoyo del Gobierno de Estados Unidos en las indagaciones del crimen.

Carta dirigida y leída por Adriana Jones (LeBaron) a SSPC (Secretaria de Seguridad y “Proteccion” Ciudadana) sobre la #LaMassacreDeLaMora aplicable a todos los Mexicanos: pic.twitter.com/6yl2KKdT5J — LeBaron (@AlexLebaron1) 16 de noviembre de 2019

Familias de lainiciaron este martes 19 de noviembre unapara buscar una reunión con el Presidente estadounidense, Donald Trump. No obstante,De acuerdo con información del periódico Reforma, la carta que reveló la familia en redes sociales habría sido entregada en la Casa Blanca, por medio del Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y llegaría la próxima semana a Washington para que Trump los reciba.Además, la familia afirma que “la masacre de La Mora se ha convertido en un llamado a unir a todos para defender la paz y la seguridad, no solo de los Estados Unidos, sino también de México”.No obstante, el día de ayer, el activistaafirmó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que“Eso fue un propuesta de un senador de Dakota del Norte para los familiares que viven en ese lugar, los familiares de La Mora. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, la comunidad de Galeana, Sonora, no irán”, aseveró Julián.Así mismo,afirmó que “más que caravana, es comitiva, y aún no se define quién la integrará…, no sale hoy”.Además, detalló que él es quien está organizado la comitiva y aseveró que los rumores y las especulaciones han tergiversado la información porquePor otro lado, informó que los elementos delpertinentes y esclarecer lo sucedido a la familia LeBarón y Langford.“El FBI solo duró dos medios días en territorio mexicano, sin armas y sin gafetes para hacer investigaciones balísticas… nos notificaron que en 2 semanas nos van a mostrar cómo realizaron las investigaciones”, destacó Adrián.