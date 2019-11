Cardenal George Pell podrá apelará en Australia condena por pederastia

Canberra.- El Tribunal Supremo de Australia aceptó examinar el recurso interpuesto por el cardenal George Pell, ex número tres del Vaticano, contra su condena por pederastia.



En una breve declaración, la jueza Michelle Gordon dijo que el Tribunal aceptó evaluar el último recurso que le quedaba, presentado en septiembre pasado por Pell, de 78 años, condenado a seis años de cárcel por abusar de dos monaguillos en 1996 y 1997.



Pell es el prelado de mayor grado encarcelado por la ola de denuncias de abusos que ha sacudido a la Iglesia católica en todo el mundo.



Por el momento no hay fecha para la audiencia pero no se espera que se produzca antes del próximo año.



En agosto pasado, el Tribunal de Apelaciones del estado de Victoria había rechazado una demanda de Pell para revisar su condena.



En esta ocasión, dos de los tres jueces de la máxima autoridad judicial australiana consideraron que la única víctima que está viva fue "muy convincente" en sus acusaciones.



Sin embargo, el tercer juez encontró algunas "discrepancias" en el relato de la víctima por lo que existe una "posibilidad importante" de que Pell no haya cometido los abusos.



Para la defensa del prelado, la mayoría de los jueces aplicaron "un método judicial equivocado" que acabó jugando en su contra.



Pell y su defensa mantienen que nunca cometió los delitos que se le imputan y que salieron a la luz después de que una de las víctimas le denunció tras la muerte del segundo joven en 2014 por sobredosis.



Durante el juicio, el Vaticano lo fue apartando discretamente de la alta jerarquía de la Iglesia.



Pell también se enfrenta a demandas para indemnizar económicamente a las víctimas.