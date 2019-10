Carlos Rivera les da ‘guerra’ a saltillenses

Si de dar guerra se trata, Carlos Rivera se pinta solo, pues el cantante ha logrado ganar una que es esencial en su vida, la de convertirse en una de las principales figuras de la escena musical de México.Tuvieron que pasar dos años y cinco meses para que el intérprete volviera a pisar suelo saltillense y fue anoche que el oriundo de Huamantla, Tlaxcala, regresó más maduro, más atractivo y más popular, y lo hizo en los terrenos de la Feria, donde convocó a unas 5 mil personas que disfrutaron de su actuación que forma parte del Guerra Tour, evento incluido en el Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) 2019, que concluye este domingo.Aunque el frío otoñal se dejó sentir en la Velaria de la Feria (el termómetro marcaba 11º c), la multitud esperó con paciencia varias horas para disfrutar de la actuación del ídolo de Tlaxcala, entidad invitada del FIAJT, y tras el teloneo de la boricua Charlene Arian, quien ofreció, para calentar el ambiente, los temas Junio en Saturno, Aviso de Tormenta y Let It Flow, precedido del eufórico grito general, Carlos hizo su aparición en punto de las 22:20 horas.En lo alto del escenario, ataviado con chamarra roja adornada con insignias, a juego con los flancos de su pantalón negro, apareció el intérprete al ritmo de Amo mi Locura, primer tema de la noche, con el que encendió los ánimos, acompañado de cuatro bailarines y siete músicos, que pusieron de pie a todos los presentes. En la penumbra cientos de celulares registraban el momento.“Muy buenas noche, Saltillo, qué emoción volver aquí a este lugar, el lugar donde nacieron las mujeres que más amo”, saludó coquetamente el cantante provocando uno de los innumerables gritos de la noche, “… mi mamá, mis tías, mis hermanas, ustedes.“Es una alegría enorme poder regresar. Espero que vengan dispuestos a disfrutarme porque esta noche soy de Saltillo… gracias por este regalo porque esta noche Saltillo soy el que desde siempre te espera” fueron las palabras que Rivera dijo como preámbulo a Te Esperaba, la cual corearon las fans a todo pulmón.Luego de esto, Rivera emocionó a las asistentes al solicitar a una que subiera al escenario para darle “un beso, abrazo y apapacho”, solo puso tres condiciones: que fuera soltera, mayor de edad y dispuesta a todo con él. Los gritos fueron en aumento al igual que la emoción que luego del rítmico tema Sígueme, que la afortunada disfrutó junto al cantante, este salió un instante para reaparecer luego vestido con traje blanco con el que cantó el hit Recuérdame.Al igual que en su pasada visita, el mayo de 2017, con su Yo Creo Tour, Carlos ofreció una velada plagada de sorpresas, amén del desfile de éxitos que incluyó: La Luna del Cielo, El Hubiera No Existe, Te Amo Hoy y Lo Digo.Los minutos avanzaban y el ánimo no decaía, al contrario, al setlist se sumaron Bendita tu Vida, Grito de Guerra, Si te Vas y Gracias a Ti.El cantante de 33 años fue blanco de múltiples piropos que venían de todas direcciones entre la muchedumbre que permaneció de pie casi la totalidad del concierto que se prolongó hasta la medianoche.En la recta final del espectáculo sonaron los temas Otras Vidas, Sería Más Fácil y Sólo Tú, y para cerrar por todo lo alto con Me Muero y ¿Cómo Pagarte?Fue así como Rivera refrendó su éxito con el público saltillense, con el que seguramente tendrá más futuros encuentros.» El artista originario de Huamantla, Tlaxcala, actualmente es parte del reality show La Voz Kids, en cuya primera emisión, el domingo pasado, confesó que de niño quería dedicarse al sacerdocio.» “Yo quería ser sacerdote cantante cuando tenía como 10 años, eso es lo que quería ser, después me decidí que no, pero yo no dejé de creer. Cuando empecé a ir a mis audiciones, yo traía un ejército de santitos que me acompañaban, siempre los traía en la mano, siempre me ayudaban, de hecho, hasta ganar muchos de los concursos en los que participé”, dijo.